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ГБР проводит обыски на телеканале депутата Ковалева

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Украина, Среда 03 августа 2022 15:20
ГБР проводит обыски на телеканале депутата Ковалева Фото: Алексей Ковалев, бывший нардеп (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Работники ГБР проводят одновременные обыски в помещении "4-го канала", который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничестве России Алексею Ковалеву. Также следственные действия провели у его помощника и должностных лиц телеканала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Как сообщалось ранее, по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-предателя Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства.

В частности, арестованы его доли в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен.

Среди арестованного-ООО " ТРК " Интеррадио "-украинский информационно-развлекательный телеканал"4 канал". Сам же депутат объявлен в розыск.

Напомним, Ковалев также может быть причастен к незаконному вывозу украинского зерна и соли в Россию.

В случае задержания ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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