В АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Ковалева на 18 млн гривен
Имущество нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева передали в управление АРМА. Общая сумма арестованного составляет более 18,5 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Отмечается, что суд арестовал доли народного депутата в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета. Кроме того, арест наложили на имущество "ТРК Интеррадио", то есть на информационно-развлекательный телеканал "4 канал", владельцем которого является Ковалев.
Дело Ковалева
В апреле ГБР открыло против нардепа уголовное производство, а в июле ему объявили подозрение о государственной измене.
Ковалев после захвата Херсонской области не уехал и начал сотрудничать с врагом. Он занял должность заместителя председателя в незаконно созданном РФ "правительстве Херсонской области".
Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливают, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в Россию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.