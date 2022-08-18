ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Ковалева на 18 млн гривен

Новина українською →
Киев, Четверг 18 августа 2022 11:27
В АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Ковалева на 18 млн гривен Фото: нардеп-коллаборант Алексей Ковалев (facebook_com)
Автор: Наталья Юрченко

Имущество нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева передали в управление АРМА. Общая сумма арестованного составляет более 18,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Отмечается, что суд арестовал доли народного депутата в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета. Кроме того, арест наложили на имущество "ТРК Интеррадио", то есть на информационно-развлекательный телеканал "4 канал", владельцем которого является Ковалев.

Дело Ковалева

В апреле ГБР открыло против нардепа уголовное производство, а в июле ему объявили подозрение о государственной измене.

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал и начал сотрудничать с врагом. Он занял должность заместителя председателя в незаконно созданном РФ "правительстве Херсонской области".

Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливают, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
колаборант ГБР АРМА Арест имущества
NEWS
Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно
Встреча Зеленского с Гутеррешем и Эрдоганом: что известно
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом