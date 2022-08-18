В АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Ковалева на 18 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Отмечается, что суд арестовал доли народного депутата в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета. Кроме того, арест наложили на имущество "ТРК Интеррадио", то есть на информационно-развлекательный телеканал "4 канал", владельцем которого является Ковалев.

Дело Ковалева

В апреле ГБР открыло против нардепа уголовное производство, а в июле ему объявили подозрение о государственной измене.

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал и начал сотрудничать с врагом. Он занял должность заместителя председателя в незаконно созданном РФ "правительстве Херсонской области".

Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливают, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в Россию.

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