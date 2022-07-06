Нардепу-коллаборанту Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву о подозрении в государственной измене. Он получил должность в созданном оккупантами "правительстве" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

ГБР в апреле открыло уголовное производство в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения России в Украину находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

По данным следствия, в начале июля Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией "правительстве Херсонской области".

Кроме этого, депутат 8 июня на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции к РФ части Украины, чтобы манипулировать сознанием граждан.

Действия Ковалева квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса. За такие действия предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.