ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нардепу-коллаборанту Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 16:14
Нардепу-коллаборанту Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене Фото: народный депутат Алексей Ковалев (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила депутату Верховной Рады Алексею Ковалеву о подозрении в государственной измене. Он получил должность в созданном оккупантами "правительстве" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

ГБР в апреле открыло уголовное производство в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения России в Украину находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

По данным следствия, в начале июля Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией "правительстве Херсонской области".

Кроме этого, депутат 8 июня на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции к РФ части Украины, чтобы манипулировать сознанием граждан.

Действия Ковалева квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса. За такие действия предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, "Слуга народа" исключила Ковалева из своей фракции.

Его также хотят лишить мандата.

Кроме того, в июне автомобиль Ковалева взорвали в Херсонской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Война России против Украины
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев