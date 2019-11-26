Нардеп от "Слуги народа" баллотируется на должность главы комитета внешней политики

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько баллотируется на должность главы парламентского комитета внешней политики. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Отметим, Ясько занимает должность главы постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Я баллотируюсь на должность председателя комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины", - отметила парламентарий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на прошлой пленарной неделе анонсировал, что Верховная рада проголосует за отставку народного депутата Богдана Яременко с должности председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики 15 ноября. Однако голосование так и не произошло.

Как писало РБК-Украина ранее, на заседании фракции "СН" решили выбрать другого председателя комитета по вопросам внешней политики вместо Яременко.

Отметим, сам Яременко еще 1 ноября сообщил, что написал заявление об отставке. Глава комитета заявил, что передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа".

Так, нардеп оказался в центре скандала, когда во время заседания в Верховной раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Добавим также, в начале ноября Арахамия заявил, что у фракции "Слуга народа" есть три кандидата на должность главы комитета по вопросам внешней политики.