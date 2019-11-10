У "Слуги народа" есть три кандидата на должность главы комитета внешней политики

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Кандидаты из других фракций рассматриваться не будут

Во фракции "Слуга народа" есть три кандидата на должность главы комитета по вопросам внешней политики. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах сьезда партии, передает корреспондент РБК-Украина.

Если фракция в понедельник проголосует за устранение Богдана Яременко с должности, кандидатами на должность председателя комитета будут рассматриваться три народных депутата.

"Богдан выскажет свою позицию. Мы услышим, затем сделаем голосование. Мое мнение, что он должен остаться в комитете, но уйти из должности главы. Но это вопрос этического характера. Какое-то наказание должно быть", - заявил Арахамия.

По его словам, рассматриваются только кандидаты от "Слуги народа", а не из других фракций.

"У нас нет одного кандидата. Есть тройка кандидатов потенциальных. Они пока не догадываются", - добавил он.

Напомним, 1 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что написал заявление об отставке. Яременко заявил, что передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа". Также нардеп обещал опубликовать фотокопию своего заявления.

Как писало РБК-Украина, нардеп Яременко попал в скандал из-за переписки с девушкой из сферы интимных услуг во время заседания парламента. Журналисты сфотографировали переписку Яременко и обнародовали в интернете. Сам Яременко заявил, что его действия были умышленными с целью "провоцирования непрофессиональных журналистов".