ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада будет голосовать за отставку Яременко с должности главы комитета в конце недели

Новости » Политика     12.11.2019 - 00:38
Рада будет голосовать за отставку Яременко с должности главы комитета в конце недели
Фото: Богдан Яременко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Во фракции "Слуг народа" отметили, что вынести вопрос на рассмотрение могут в пятницу

Верховная рада проголосует за отставку народного депутата Богдана Яременко с должности главы парламентского комитета по вопросам внешней политики в пятницу. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет об отставке Яременко именно с должности председателя комитета. Решение по нардепу вынесут в Раду ориентировочно 15 ноября.

"На этой неделе. Если требуется голосование в зале, мы должны это голосование в зал вынести. Я думаю, что это будет в пятницу", - подтвердил Арахамия.

По его словам, на должность председателя комитета внешней политики претендует уже пять человек.

"Помню, что среди них Лиза Ясько, господин Юраш... 5 людей", - добавил Арахамия.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" приняли решение выбрать другого председателя комитета по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко.

Сам Яременко еще 1 ноября сообщил, что написал заявление об отставке. Яременко заявил, Что передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа".

Народный депутат оказался в центре скандала, когда во время заседания в Верховной Раде он занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Фракция "Слуга народа" переизберет главу комитета Рады по вопросам внешней политики У "Слуги народа" есть три кандидата на должность главы комитета внешней политики
Новости Украины отставкаСлуга народаБогдан Яременко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь