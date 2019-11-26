Нардеп від "Слуги народу" балотується на посаду глави комітету зовнішньої політики

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько балотується на посаду глави парламентського комітету зовнішньої політики. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Зазначимо, Ясько обіймає посаду глави постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Я балотуюсь на посаду голови комітету зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці Верховної Ради України", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на минулому пленарному тижні анонсував, що Верховна рада проголосує за відставку народного депутата Богдана Яременка з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики 15 листопада. Проте голосування так і не відбулося.

Як писало РБК-Україна раніше, на засіданні фракції "СН" вирішили обрати іншого голову комітету з питань зовнішньої політики замість Яременка.

Зазначимо, сам Яременко ще 1 листопада повідомив, що написав заяву про відставку. Глава комітету заявив, що передасть заяву спікера парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу".

Так, нардеп опинився у центрі скандалу, коли під час засідання у Верховній Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували і оприлюднили журналісти.

Додамо також, на початку листопада Арахамія заявив, що у фракції "Слуга народу" є три кандидати на посаду глави комітету з питань зовнішньої політики.