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Наразі немає високого ризику вступу Білорусі у війну проти України, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі ймовірність прямого вступу Білорусі у війну Росії проти України низька. Більшість білорусів не хочуть воювати проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності і високого ризику такого немає. Вони (росіяни - ред.) можуть піти з Білорусі, але це складно", - сказав він.

За словами президента, Росії складно затягнути білоруських військових до свого складу, адже переважна більшість білорусів не хочуть воювати проти України. Так, згідно з аналітикою, цього не хочуть 80% населення Білорусі.

При цьому президент зазначив, що РФ все одно буде намагатися залучити Білорусь до прямого вступу у війну проти України.

"Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, тому що одна справа, коли з їх території, з деяких аеропортів летить авіація чи ракети. Вони були під контролем Росії. Це одна справа. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і приєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом і робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна", - сказав Зеленський.

У такому разі Білорусь стане суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу та відшкодування.

"Ми вважаємо, що сил у них недостатньо і всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. І це не залякування, я говорю як є, ми захищаємо себе", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що трапиться, якщо Білорусь вирішить напасти на Україну.

Як повідомлялося раніше, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко сказав, що мобілізацію в Білорусі не оголошували та не планують. При цьому він заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.

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БілорусьВолодимир ЗеленськийВійна Росії проти України