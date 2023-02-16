Зеленський розповів, що трапиться, якщо Білорусь нападе на Україну
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Олександра Лукашенка. Він розповів, що трапиться, якщо Білорусь вирішить напасти на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ВВС.
Зеленський відреагував на погрози Олександра Лукашенка щодо того, що Білорусь буде вести війну разом із російськими військами зі своєї території, якщо хоч один український військовий перетне кордон.
"Сподіваюся, (Білорусь - ред.) не вступить (у війну - ред.)", - сказав він.
При цьому президент заявив, що якщо це все ж таки відбудеться, то Україна буде боротись і обов'язково виживе.
"Якщо так, ми будемо боротися і виживемо. Дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "великою помилкою", - додав він.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що мобілізацію в Білорусі не оголошували і оголошувати не планують, тому "білоруси можуть бути спокійні". При цьому він не приховував, що до війни в РБ все-таки готуються.
Раніше голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.
При цьому, щоб не казав Лукашенко, за даними Генштабу, військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.