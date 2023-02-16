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Лукашенко зізнався, що готується до війни, але заспокоїв "відсутністю" мобілізації

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Білорусь, Четвер 16 лютого 2023 12:12
Лукашенко зізнався, що готується до війни, але заспокоїв "відсутністю" мобілізації Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що мобілізацію в Білорусі не оголошували і оголошувати не планують, тому "білоруси можуть бути спокійні". При цьому він не приховував, що до війни в РБ все-таки готуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".

"Ми як працювали, так і працюємо. Наші військовослужбовці як несли свою службу, так і несуть. Мобілізацію ми ніяку не оголошували і не збираємося її проводити та оголошувати. Але до війни готуємося у плані того, щоб на нас не було скоєно агресія. Ось і все. Білоруси абсолютно в цьому плані можуть бути спокійними", - сказав він.

Раніше голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.

При цьому, щоб не казав Лукашенко, за даними Генштабу, військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.

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