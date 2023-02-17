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На данный момент нет высокого риска вступления Беларуси в войну против Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На данный момент вероятность прямого вступления Беларуси в войну России против Украины низкая. Большинство белорусов не хотят воевать против нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы считаем, что на сегодняшний день вероятности и высокого риска такого нет. Они (россияне - ред.) могут пойти с Беларуси, но это сложно", - сказал он.

По словам президента, России сложно затянуть белорусских военных в свой состав, ведь большинство белорусов не хотят воевать против Украины. Так, согласно аналитике, этого не хотят 80% населения Беларуси.

При этом президент отметил, что РФ все равно будет пытаться привлечь Беларусь к прямому вступлению в войну против Украины.

"Это будет большая ошибка Беларуси, большая историческая ошибка, потому что одно дело, когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или ракеты. Они были под контролем России. Это одно дело. А другое дело, если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам, ты в этот момент становишься террористом и делаешь Беларусь частью террористического режима Путина", - сказал Зеленский.

В этом случае Беларусь станет субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала и возмещения.

"Мы считаем, что сил у них недостаточно и все, кто придут на нашу землю, точно не вернутся. И это не устрашение, я говорю как есть, мы защищаем себя", - добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал, что случится, если Беларусь решит напасть на Украину.

Как сообщалось ранее, глава белорусского режима Александр Лукашенко сказал, что мобилизацию в Беларуси не объявляли и не планируют. При этом он заявил о готовности вступить в войну против Украины в случае нападения на его страну.

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БеларусьВладимир ЗеленскийВойна России против Украины