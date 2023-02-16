ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лукашенко сказав, у якому разі готовий вступити у війну проти України

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 11:08
Лукашенко сказав, у якому разі готовий вступити у війну проти України Фото: голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Белта".

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей", - заявив Лукашенко.

За словами диктатора, у разі нападу він готовий нанести "найжорстокішу відповідь". І це нібито стосується не лише України, а й інших сусідніх держав.

Нагадаємо, раніше голова правлячого режиму Білорусі неодноразово заявляв, що "не збирається" застосовувати війська у війні проти України. Зокрема, у листопаді минулого року він сказав, що "мріє", щоби війни не було в його країні.

На думку військових експертів, Білорусь продовжить посилювати оборонні можливості біля українського кордону. Однак Лукашенко, як і раніше, мабуть, продовжуватиме ухилятися від безпосередньої участі у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь Війна в Україні
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи