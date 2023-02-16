Лукашенко сказав, у якому разі готовий вступити у війну проти України
Голова правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність вступити у війну проти України у разі нападу на його країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Белта".
"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей", - заявив Лукашенко.
За словами диктатора, у разі нападу він готовий нанести "найжорстокішу відповідь". І це нібито стосується не лише України, а й інших сусідніх держав.
Нагадаємо, раніше голова правлячого режиму Білорусі неодноразово заявляв, що "не збирається" застосовувати війська у війні проти України. Зокрема, у листопаді минулого року він сказав, що "мріє", щоби війни не було в його країні.
На думку військових експертів, Білорусь продовжить посилювати оборонні можливості біля українського кордону. Однак Лукашенко, як і раніше, мабуть, продовжуватиме ухилятися від безпосередньої участі у війні.
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