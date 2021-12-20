Напряженность на границе и "Омикрон" в Украине: новости за выходные

В Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон", минобороны Британии назвало маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ, Православная церковь Украины может отменить или же ослабить пост на Новый год. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-19 декабря, - в материале РБК-Украина.

Напряженность на границе: последние новости

Штамм "Омикрон" зафиксировали в Украине. Есть первый случай

В Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Это подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Речь идет о молодой женщине, вернувшейся из ОАЭ, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном".

Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на энергоэффективность и поддержку реформ

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро. Средства направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.

Отметим, 11 декабря Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID.

Министр экономики Германии назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой

Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой. Все страны Европы, за исключением Германии и Австрии, всегда выступали против его строительства. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Хабека, газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании - добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Беринчик победил россиянина в тяжелейшем бою и сохранил пояс WBO International

Украинский боксер легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) одержал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО). Победа позволила украинцу сохранить второстепенный чемпионский пояс WBO International.

Беринчик, который славится своими эпатажными выходами, в этот раз также появился в ринге эффектно - выехал на автомобиле в желтом костюме Санты и раскидывал подарки. Бой вышел довольно красочным. Как это было - смотрите в материале Styler.

ПЦУ не исключает отмену поста на Новый год

Православная церковь Украины может отменить или же ослабить пост на Новый год. Это важно для тех верующих, которые празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ПЦУ Епифания для "Радио Свобода".

"Пока мы не перейдем на новоюлианский календарь, (можем - ред.) ослабить пост, чтобы не было нарушения. Потому что, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - добавил он.

Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19

Погода в Украине 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.