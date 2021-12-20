Напряженность на границе и "Омикрон" в Украине: новости за выходные
В Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон", минобороны Британии назвало маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ, Православная церковь Украины может отменить или же ослабить пост на Новый год. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-19 декабря, - в материале РБК-Украина.
Напряженность на границе: последние новости
- Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что дополнительных гарантий безопасности Украине предоставлено не будет. В ходе интервью у дипломата спросили, готова ли Россия предоставить США и НАТО ответные гарантии безопасности, например, ненападения на Украину. Рябков ответил, что Вашингтон и Альянс требуют от Москвы "неких мероприятий" на российской территории, и это вызывает у российской стороны "естественное отторжение".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного вторжения России украинцам хватит оружия, чтобы дать отпор. Такое заявление он сделал после визита в компанию, которая изготавливает оружие.
- У президента США Джо Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Белый дом пытается избежать ошибок администрации Барака Обамы в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.
- Западные страны выступают за диалог с Российской Федерацией, поскольку не хотят возвращения к холодной войне. Этим обусловлено отсутствие военной риторики в адрес Москвы на фоне угрозы вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Франции Флоранс Парли.
- Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин отреагировал на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины. По его мнению, такой сценарий маловероятен, но страна переживет.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон считает маловероятным отправку войск в Украину в случае нападения России. Он призвал "не обманывать людей".
Штамм "Омикрон" зафиксировали в Украине. Есть первый случай
В Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон". Это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
Речь идет о молодой женщине, вернувшейся из ОАЭ, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном".
Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на энергоэффективность и поддержку реформ
Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро. Средства направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.
Отметим, 11 декабря Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID.
Министр экономики Германии назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой
Строительство "Северного потока-2" будет геополитической ошибкой. Все страны Европы, за исключением Германии и Австрии, всегда выступали против его строительства. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Хабека, газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании - добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.
Беринчик победил россиянина в тяжелейшем бою и сохранил пояс WBO International
Украинский боксер легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) одержал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО). Победа позволила украинцу сохранить второстепенный чемпионский пояс WBO International.
Беринчик, который славится своими эпатажными выходами, в этот раз также появился в ринге эффектно - выехал на автомобиле в желтом костюме Санты и раскидывал подарки. Бой вышел довольно красочным. Как это было - смотрите в материале Styler.
ПЦУ не исключает отмену поста на Новый год
Православная церковь Украины может отменить или же ослабить пост на Новый год. Это важно для тех верующих, которые празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ПЦУ Епифания для "Радио Свобода".
"Пока мы не перейдем на новоюлианский календарь, (можем - ред.) ослабить пост, чтобы не было нарушения. Потому что, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - добавил он.
Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19
Погода в Украине 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.