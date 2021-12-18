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Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19

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Украина, Суббота 18 декабря 2021 13:10
Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19 Фото: в Украину идет резкое похолодание (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Украине 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в ближайшие дни в Украине будет пасмурная погода со снегом, но относительно теплая. Максимум ночью температура опустится до -4 градусов.

Вместе с тем, уже с 21 декабря по всей стране существенно похолодает. На востоке ожидается до -10 градусов днем, ночью до -13, на югеднем до -4, ночью до -6. В северных областях днем ожидает похолодание до -11, ночью до -14. На западе Украины до -7 днем и до -10 ночь, в центральных областях днем до -8, ночью до -12.

В Киеве 21 декабря ожидается до -12 ночью, днем потеплеет до -7.

Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19

Фото: прогноз на 21 декабря

22 декабря мороз усилится. До -19 похолодает ночью на востоке страны, в частности в Харьковской и Луганской областях. В Донецкой области ночью ожидается до -17. Днем же немного потеплеет - максимальная температура днем -13.

На севере Украины 22 декабря ожидается до -16, днем до -11, в западных областях и на юге ночью ожидается до -14, а вот днем -7, в центральных регионах ночью до -16, днем до -8.

В Киеве столбики термометров опустятся до -12 ночью, днем до -7.

Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19

Фото: прогноз на 22 декабря

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Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19
Ударят морозы. В Украину идет резкое похолодание до -19
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