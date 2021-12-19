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ПЦУ не исключает отмену поста на Новый год

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Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 19:51
ПЦУ не исключает отмену поста на Новый год Фото: глава ПЦУ Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Православная церковь Украины может отменить или же ослабить пост на Новый год. Это важно для тех верующих, которые празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ПЦУ Епифания для "Радио Свобода".

"До определенной степени есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, Церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня", - пояснил глава ПЦУ.

Епифаний сказал, что отмена или ослабление поста должно быть соборным общим решением. Но это решение будет временным.

"Пока мы не перейдем на новоюлианский календарь, (можем - ред.) ослабить пост, чтобы не было нарушения. Потому что, есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - добавил он.

Напомним, до этого Епифаний говорил, что украинская церковь может перейти на празднование Рождества 25 декабря в течение ближайших 10 лет.

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ПЦУ Новый год Епифаний
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