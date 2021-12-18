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Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на энергоэффективность и поддержку реформ

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Вашингтон, Суббота 18 декабря 2021 20:18
Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на энергоэффективность и поддержку реформ Фото: Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на реформы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро. Средства направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем для экономического восстановления и развития в размере 300 миллионов евро для Украины", - говорится в релизе.

Отмечается, что выделенные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Напомним, о планах Всемирного банка предоставить Украине 300 миллионов евро для программы развития энергоэффективности ранее сообщила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Отметим, 11 декабря Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов на борьбу с COVID.

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