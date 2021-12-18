Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на энергоэффективность и поддержку реформ

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро. Средства направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем для экономического восстановления и развития в размере 300 миллионов евро для Украины", - говорится в релизе.

Отмечается, что выделенные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19.