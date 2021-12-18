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Россия отказалась дать США и НАТО гарантии ненападения на Украину

Новина українською →
Москва, Суббота 18 декабря 2021 15:11
Россия отказалась дать США и НАТО гарантии ненападения на Украину Фото: заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неуместными требования США и НАТО о проведении "неких мероприятий" на российской территории. Он также заявил, что дополнительных гарантий безопасности Украине предоставлено не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рябкова "Интерфаксу".

В ходе интервью у дипломата спросили, готова ли Россия предоставить США и НАТО ответные гарантии безопасности, например, ненападения на Украину. Рябков ответил, что Вашингтон и Альянс требуют от Москвы "неких мероприятий" на российской территории, и это вызывает у российской стороны "естественное отторжение".

"Все соответствующие гарантии (Украине - ред.) мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", - добавил Рябков.

Под "некими мероприятиями" подразумеваются требования США и НАТО отвести российские войска от границ Украины и снизить напряженность в регионе.

Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

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