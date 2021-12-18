Беринчик победил россиянина в тяжелейшем бою и сохранил пояс WBO International

Беринчик, который славится своими эпатажными выходами, в этот раз также появился в ринге эффектно - выехал на автомобиле в желтом костюме Санты и раскидывал подарки.

Denys Berinchyk comes to the ring in Brovari, Ukraine! pic.twitter.com/9znEcdIC1x — Tim Boxeo (@TimBoxeo) December 18, 2021

Что касается самого боя, то он также вышел весьма красочным. Беринчик с первого раунда пытался давить, однако во второй трехминутке россиянин ответил собственной агрессией. Это взвинтило темп боя, превратив его в своеобразную рубку.

В третьем раунде украинцу удалось провести хорошую концовку, донеся до подбородка Чаниева хороший боковой. После этого россиянина немного повело, но он устоял.

В пятом раунде вновь началась рубка, в ходе которой Чаниев сильно разбил нос Беринчику. Кровотечение после этого не прекращалось до завершения всего боя.

Далее бой продолжался достаточно равно с переменным успехом то одного, то другого боксера. В итоге все решалось на судейских записках после 12 раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Беринчику - 116-112, 118-110, 118-111.