Беринчик победил россиянина в тяжелейшем бою и сохранил пояс WBO International
Украинский боксер легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) одержал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО). Победа позволила украинцу сохранить второстепенный чемпионский пояс WBO International.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Беринчик, который славится своими эпатажными выходами, в этот раз также появился в ринге эффектно - выехал на автомобиле в желтом костюме Санты и раскидывал подарки.
Denys Berinchyk comes to the ring in Brovari, Ukraine! pic.twitter.com/9znEcdIC1x— Tim Boxeo (@TimBoxeo) December 18, 2021
Что касается самого боя, то он также вышел весьма красочным. Беринчик с первого раунда пытался давить, однако во второй трехминутке россиянин ответил собственной агрессией. Это взвинтило темп боя, превратив его в своеобразную рубку.
В третьем раунде украинцу удалось провести хорошую концовку, донеся до подбородка Чаниева хороший боковой. После этого россиянина немного повело, но он устоял.
В пятом раунде вновь началась рубка, в ходе которой Чаниев сильно разбил нос Беринчику. Кровотечение после этого не прекращалось до завершения всего боя.
Далее бой продолжался достаточно равно с переменным успехом то одного, то другого боксера. В итоге все решалось на судейских записках после 12 раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Беринчику - 116-112, 118-110, 118-111.