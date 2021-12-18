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Беринчик победил россиянина в тяжелейшем бою и сохранил пояс WBO International

Новина українською →
Бровары, Суббота 18 декабря 2021 23:39
Беринчик победил россиянина в тяжелейшем бою и сохранил пояс WBO International Фото: Денис Беринчик сохранил чемпионский пояс WBO International (twitter.com/by_Ukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский боксер легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) одержал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО). Победа позволила украинцу сохранить второстепенный чемпионский пояс WBO International.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Беринчик, который славится своими эпатажными выходами, в этот раз также появился в ринге эффектно - выехал на автомобиле в желтом костюме Санты и раскидывал подарки.

Что касается самого боя, то он также вышел весьма красочным. Беринчик с первого раунда пытался давить, однако во второй трехминутке россиянин ответил собственной агрессией. Это взвинтило темп боя, превратив его в своеобразную рубку.

В третьем раунде украинцу удалось провести хорошую концовку, донеся до подбородка Чаниева хороший боковой. После этого россиянина немного повело, но он устоял.

В пятом раунде вновь началась рубка, в ходе которой Чаниев сильно разбил нос Беринчику. Кровотечение после этого не прекращалось до завершения всего боя.

Далее бой продолжался достаточно равно с переменным успехом то одного, то другого боксера. В итоге все решалось на судейских записках после 12 раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Беринчику - 116-112, 118-110, 118-111.

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Денис Беринчик Бокс
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