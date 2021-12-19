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Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора

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Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 21:10
Данилов о возможном вторжении России: оружия в "час X" будет достаточно для отпора Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного вторжения России украинцам хватит оружия, чтобы дать отпор. Такое заявление он сделал после визита в компанию, которая изготавливает оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в Facebook.

Компания, которую посетил Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым изготавливает винтовки UAR-15, а также снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M и UBR-008. Одна из этих винтовок официально принята на вооружение украинской армии.

"Поэтому, чтобы винтовок у нас во "час X" хватило для встречи всех "зеленых" и иного рода человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК. Этого оружия должно быть и будет достаточно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Фото: Алексей Данилов и Алексей Резников на оборонном предприятии (facebook.com/danilov.oleksiy)

Напомним, Россия продолжает стягивать своих военных к украинской границе, о чем свидетельствуют свежие спутниковые снимки.

По данным американских СМИ, у президента США есть четыре недели, чтобы сдержать Россию от полномасштабного вторжения в Украину.

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