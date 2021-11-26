Напряжение растет? Что говорят в Украине и мире об агрессии РФ

УКРАИНА

Военное положение

В Офисе президента называют фейками разговоры о возможном введении военного положения в Украине на фоне сообщений о стягивании российских войск к границе.

Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что Украина не первый год обороняется без военного положения и "не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ".

МИД

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что Россия своими действиями пытается взять реванш за поражение 30-летней давности (распад Советского Союза, - ред.). Он также отметил, что новое нападение будет дорого стоить России.

Кроме того, по его словам, украинские дипломаты ведут переговоры об усилении обороноспособности украинской армии. В частности, он отметил намерение обсуждать с новым правительством Германии предоставление Украине оружия. Тогда как правительство Ангелы Меркель отказалось от такого шага.

"Оружие, как и деньги, любит тишину, поэтому дальнейшие детали разглашать не стану, хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.

Минобороны

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников уже успел провести личные встречи с коллегами из Британии и США. По его словам, партнеры Украины заверили его в поддержке. Кроме того, Резников сообщил, что в НАТО и ЕС обсуждают шаги на опережение в случае агрессии России против Украины.

Кроме того, Резников надеется,что "принятие решения на вторжение в Кремле не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть".

Разведка

В недавнем интервью руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов не исключил, что полномасштабное вторжение в Украину со стороны России может произойти в январе-феврале 2022 года. По данным разведки, у украинских границ около 90 тысяч российских военных, а также большое число техники, самолетов и кораблей.

Наступление, по данным разведки, может начаться на севере, востоке и юге страны, что, в случае захвата, поделит территорию Украины практически по Днепру.

СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на данный момент не известно, будет ли полномасштабная война, но Украина к ней готова.

"Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовы", - сказал Данилов.

МИР

США

США неоднократно выражали обеспокоенность из-за ситуации на украинской границе. Также в Госдепе заявляли, что внимательно следят за ситуацией и готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины.

Кроме того, по информации CNN, администрация президента США Джо Байдена изучает возможность предоставления Украине дополнительной помощи. В частности, речь идет оША могут отправить в Украину военных советников.

Британия

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что военное вторжение в Украину было бы серьезной ошибкой со стороны России. "Трагической ошибкой" считает возможное вторжение РФ в Украину и премьер Борис Джонсон.

Канада

Канада также рассматривает возможность помощи Украине. В частности, СМИ сообщают, что страна может направить в Украину несколько сотен канадских военных или же перебросить из Румынии истребители CF-18. Еще один вариант - направить в Черное море боевой корабль ВМС Канады.

Что говорит Россия

В Кремле в очередной раз обвинили Украину в невыполнении минских соглашений. В России уверяют, что нападать на Украину не собираются.

"Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время, глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов предупредил о "новом конфликте", если НАТО расширится дальше на восток.

"России придется изменить систему и провести новые "красные линии", - заявил он.