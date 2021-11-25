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Будет ли война в Украине: позиция Данилова

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 22:10
Будет ли война в Украине: позиция Данилова Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к войне. Однако, будет ли она пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире "Право на владу".

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? На сегодняшний день этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовы. Мы к этому готовились довольно долго. Для нас это не было неожиданностью", - сказал Данилов.

Путин и Байден

По словам Данилова, у Путина большое желание сесть за стол переговоров с президентом США Джо Байденом, "желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать".

"И сейчас та истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, это все в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся? Какие действия Путина - трудно сказать", - отметил Данилов.

"Энергокризис"

"С 15 января по 15 февраля - месяц, где мы ожидаем морозы и они нас пугают, что якобы будет энергетический кризис и они на этом фоне будут раздувать ситуацию, у нас сегодня ситуация под контролем", - отметил секретарь СНБО.

Угроза есть всегда

Данилов добавил, что никто не говорит, что угроз нет.

"Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра - будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове", – сообщил он.

Данилов отметил, что наши граждане здесь никого не ждут.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Отметим, в разведке США озвучили план России по возможному вторжению в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, США пытаются отговорить президента РФ Владимира Путина от нападения на Украину.

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СНБО Алексей Данилов
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