Канада может увеличить военную помощь Украине из-за активности России на границе
Правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Globe and Mail.
По данным двух источников издания, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине. Один из них - направление нескольких сотен канадских военнослужащих.
Также изучается вариант переброски в Украину из Румынии канадских истребителей CF-18 или направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, почему западные партнеры Украины заговорили о прямом вторжении России в страну.
Отметим, на угрозы вторжения России посольство США выдало новые рекомендации для путешествий в Украину.