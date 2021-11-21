Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки

Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Однако атаке РФ предшествуют серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и спровоцировать протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилла Буданова в интервью изданию Military Times

Нападение с танками и артиллерией

По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

"Атака, что готовит Россия, будет гораздо разрушительнее, чем любая ранее в начавшемся в 2014 году конфликте, в результате которого было убито около 14 000 украинцев", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что масштабные российские военные учения "Запад-21", проведенные ранее в этом году, доказали, например, что РФ может одновременно опрокинуть до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.

Как подчеркнул глава ГУР, в настоящее время Россия наращивает численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, размещая, в частности, системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия в других местах вблизи границы.

Он отметил, что даже строгие погодные условия в январе-феврале никак не отвадят РФ от нападения.

"Для нас и россиян это не проблема", - сказал Буданов.

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