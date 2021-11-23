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США могут отправить Украине дополнительное вооружение из-за угрозы РФ, - CNN

Новина українською →
США, Вторник 23 ноября 2021 00:59
США могут отправить Украине дополнительное вооружение из-за угрозы РФ, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы России. Кроме того, США могут отправить в Украину военных советников и договариваются с партнерами о новых чанкциях против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники сообщили изданию, что в пакет помощи Украине могут войти новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Системы противовоздушной обороны, такие как ракеты "Стингер" также могут предоставить Украине.

Министерство обороны настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое раньше планировали отправить в Афганистан. К нему относятся, к примеру, вертолеты Ми-17. Это российский вертолет, который США изначально купили для передачи афганцам. Пентагон сейчас решает, что с ними делать после ухода США из Афганистана.

    Однако некоторые чиновники США обеспокоены тем, что отправка вооружения в Украину может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

      Подполковник в отставке Седрик Лейтон сообщил CNN, что противотанковые ракеты Javelin "весьма эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют против Украины прямо сейчас".

      Также он отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата "дальнейшим обострением напряженности» в отношениях с Москвой".

      Также известно, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска вторгнуться в Украину. Кроме того, законодатели пытаются внести изменения в формулировку санкций, чтобы включить ее в Закон о полномочиях на национальную оборону.

      Напомним, что ЕС и НАТО настроены действовать решительно в случае российской агрессии в Украине. Об этом сообщил Резников, ссылаясь на партнеров в Британии и США.

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