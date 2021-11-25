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У Зеленского рассказали, будет ли военное положение из-за угрозы вторжения РФ

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 15:48
У Зеленского рассказали, будет ли военное положение из-за угрозы вторжения РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

На фоне угрозы вторжения Российской Федерации не будет вводиться военное положение в Украине. Все слухи об этом, которые распространяются в СМИ, являются фейками.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, все новости, распространяемые в различных трактовках о якобы планируемом в Украине военном положении, - это не более чем фейк. Он подчеркнул, что этот фейк распространяют российские "средства массовой дезинформации", а также украинские "специальные олигархические каналы".

"Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - отметил Подоляк.

Он добавил, что Украина призывает российскую сторону перенаправить средства, которые расходуются на поддержание угроз соседним государствам и Европе, на социальную поддержку своих граждан.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что парламент готов собраться за несколько часов, если понадобится голосование за введение чрезвычайного или военного положения в Украине.

Также стало известно, что США готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Отметим, информация о возможных планах России провести наступательную операцию появилась после заявления западных разведок о том, что Москва рассматривает такую возможность. Официальный Кремль опровергает ее.

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