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Угроза вторжения России в Украину. США готовятся к непредвиденным обстоятельствам

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 08:33
Угроза вторжения России в Украину. США готовятся к непредвиденным обстоятельствам Фото: США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за ситуации на границе с Украиной (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

США готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением войск России у границ Украины. Вашингтон не может публично раскрыть информацию настолько широко, насколько это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

Об этом заявил спикер Госдепа США Нэд Прайс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, США направили высокопоставленных чиновников для проведения брифингов для европейских союзников по этой тематике.

"Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся", - заявил Прайс.

Журналист попросил уточнить, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" сценарий 2014 года - когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств", - ответил Прайс.

Напомним, международная группа журналистов Conflict Intelligence Team опубликовала собственное расследование об "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

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Украина Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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