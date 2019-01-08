НАПК внесло предписание Кубиву и Омеляну

Фото: Степан Кубив (РБК-Украина)

Также Нацагенство внесло предписание Максиму Мартынюку и Михаилу Пшику

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло 4 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, других нарушений закона, в частности, первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается предписание Кубиву внесены в отношении директора ГП "ДНЕПР-ВДМ" Игоря Ковтуненко.

Также внесено предписание министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну в отношении директора казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Виктора Сударева в связи с установлением фактов непередачи в управление другому лицу принадлежащих им корпоративных прав в обществах с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения Ковтуненко и Сударева на указанные должности в порядке, предусмотренном Законом

"Также внесено предписание и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максиму Мартынюку в отношении председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, который не принял решения относительно урегулирования конфликта интересов в связи с получением уведомления о наличии потенциального конфликта интересов от начальника Главного управления Госпродпотребслужба в г. Киеве Олега Рубана", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, НАПК внесла предписание начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Михаилу Пшику в отношении возможного нарушения его подчиненным Андреем Велигошей требований ЗУ "О предотвращении коррупции" во время работы в составе комиссии по вопросам медико-психологической реабилитации личного состава.

Напомним, НАПК в прошлом году направило в правоохранительные органы 253 обоснованные выводы относительно выявления признаков уголовных правонарушений в декларациях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК утвердило обоснованный вывод за декларирование недостоверных сведений депутатом Киевского городского совета на сумму более 2,6 млн гривен.