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В НАПК отчитались о результатах работы в 2018 году

Новости » Политика    04.01.2019 - 15:11
В НАПК отчитались о результатах работы в 2018 году
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Прошлого года к правоохранителям направили 253 выводы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в прошлом году направило в правоохранительные органы 253 обоснованные выводы относительно выявления признаков уголовных правонарушений в декларациях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, 37 обоснованные выводы были направлены в НАБУ, 178 в Национальную полицию, 38 - в органы прокуратуры.

Кроме того, в прошлом году агентство осуществило ряд мероприятий для внедрения Системы логического и арифметического контроля деклараций и их автоматизированной проверки. Благодаря этому в 2019 году планируют проверить декларации всех ТОП чиновников.

Также в прошлом году НАПК провело 21 плановых и 14 внеплановых проверок состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции относительно нарушения требований действующего законодательства. Было обработано 125 антикоррупционных программ органов государственной власти.

Кроме того, в рамках реализации антикоррупционной политики в 2018 году было разработано и направлено в Кабинет министров 8 нормативно-правовых актов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК утвердило обоснованный вывод за декларирование недостоверных сведений депутатом Киевского городского совета на сумму более 2,6 млн гривен.

Напомним, что в Украине во вторник, 1 января 2019 года, стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

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