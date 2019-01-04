ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НАЗК виявило недекларування депутатом Київради понад 2,6 млн гривень

Новини » Політика    04.01.2019 - 10:06
НАЗК виявило недекларування депутатом Київради понад 2,6 млн гривень
Ілюстративне фото (twitter.com/rpr_ua)

Про порушення повідомлено прокуратуру та НАБУ

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило обґрунтований висновок за декларування недостовірних відомостей депутатом Київської міської ради на суму понад 2,6 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, за ознаками умисного неподання декларацій затверджено 4 обґрунтовані висновки. Про це повідомлені органи прокуратури, Національної поліції та Національне антикорупційне бюро.

Так, НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої Сергієм Харчуком, депутатом Київської міської ради. Встановлено, що депутат не зазначив у декларації відомості про дві свої квартири, одна з яких, площею 48 м2 , розташована у м. Полтава, а інша, площею 87 м2, - у м. Карлові Вари, Чехія.

Також декларант не зазначив та невірно зазначив свої доходи, відомості про які містяться у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб). Загальна сума недостовірних відомостей становить 2 634 780,33 грн. 

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 6 адміністративних протоколів за недотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо порушення вимог фінансового контролю.

РБК-Україна повідомляло, що в Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо нардепа Дунаєва НАЗК внесло припис голові Державної судової адміністрації
Новини України НАПКдекларации депутатов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся