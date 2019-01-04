НАЗК виявило недекларування депутатом Київради понад 2,6 млн гривень

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Про порушення повідомлено прокуратуру та НАБУ

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило обґрунтований висновок за декларування недостовірних відомостей депутатом Київської міської ради на суму понад 2,6 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, за ознаками умисного неподання декларацій затверджено 4 обґрунтовані висновки. Про це повідомлені органи прокуратури, Національної поліції та Національне антикорупційне бюро.



Так, НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої Сергієм Харчуком, депутатом Київської міської ради. Встановлено, що депутат не зазначив у декларації відомості про дві свої квартири, одна з яких, площею 48 м2 , розташована у м. Полтава, а інша, площею 87 м2, - у м. Карлові Вари, Чехія.

Також декларант не зазначив та невірно зазначив свої доходи, відомості про які містяться у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб). Загальна сума недостовірних відомостей становить 2 634 780,33 грн.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 6 адміністративних протоколів за недотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо порушення вимог фінансового контролю.

РБК-Україна повідомляло, що в Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.