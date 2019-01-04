У НАЗК відзвітували про результати роботи у 2018 році

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Минулого року до правоохоронців направили 253 висновки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у минулому році направило до правоохоронних органів 253 обґрунтованих висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень у деклараціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, 37 обґрунтованих висновки були направлені до НАБУ, 178 до Національної поліції, 38 - до органів прокуратури.

Крім того, у минулому році агентство здійснило низку заходів для впровадження Системи логічного та арифметичного контролю декларацій та їх автоматизованої перевірки. Завдяки цьому у 2019 році планують перевірити декларації усіх ТОП посадовців.

Також у минулому році НАЗК провело 21 планових та 14 позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції щодо порушення вимог чинного законодавства. Було опрацьовано 125 антикорупційних програм органів державної влади.

Крім того, в рамках реалізації антикорупційної політики у 2018 році було розроблено та направлено до Кабінету міністрів 8 нормативно-правових актів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК затвердило обґрунтований висновок за декларування недостовірних відомостей депутатом Київської міської ради на суму понад 2,6 млн гривень.

Нагадаємо, що в Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.