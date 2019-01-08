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НАЗК внесло припис Кубіву та Омеляну

Новини » Політика    08.01.2019 - 10:26
НАЗК внесло припис Кубіву та Омеляну
Фото: Степан Кубів (РБК-Україна)

Також Нацагенство внесло припис Максиму Мартинюку та Михайлу Пшику

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло 4 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону, зокрема, першому віце-прем’єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається припис Кубіву внесено стосовно директора ДП "ДНІПРО-ВДМ" Ігоря Ковтуненка.

Також припис внесено  міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну стосовно директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Віктора Сударева у зв’язку із встановленням фактів непередачі в управління іншій особі належних їм корпоративних прав у товариствах з обмеженою відповідальністю протягом 30 днів з моменту призначення Ковтуненка та Сударева на вказані посади у порядку, передбаченому Законом.

"Також внесено припис в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Максиму Мартинюку стосовно голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів Володимира Лапи, який не прийняв рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у зв’язку з отриманням повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олега Рубана", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, НАЗК внесло припис начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Михайлу Пшику стосовно можливого порушення його підлеглим Андрієм Велігошею вимог ЗУ "Про запобігання корупції" під час роботи у складі комісії з питань медико-психологічної реабілітації особового складу.

Нагадаємо, НАЗК у минулому році направило до правоохоронних органів 253 обґрунтованих висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень у деклараціях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК затвердило обґрунтований висновок за декларування недостовірних відомостей депутатом Київської міської ради на суму понад 2,6 млн гривень.

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Новини України Степан КубівВладимир ОмелянНАПК
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