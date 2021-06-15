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В Раде появился еще один нардеп: Вирастюк принес присягу

Новина українською →
Киев, Вторник 15 июня 2021 10:15
В Раде появился еще один нардеп: Вирастюк принес присягу Фото: народный депутат Василий Вирастюк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Парламентарий Василий Вираюстюк принес присягу народного депутата в Верховной раде. Ранее Центральная избирательная комиссия проголосовала за регистрацию Вирастюка народным депутатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Нардеп зачитывал присягу под крики "Ганьба!".

Вирастюк победил на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Решение о регистрации Вирастюка народным депутатом поддержали 16 из 17 членов Центризбиркома.

Как известно, его дважды признавали победителем довыборов в парламент на 87-м округе. Впервые Вирастюк был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол Центризбиркома отменил Верховный суд. Суд признал действия ЦИК противоправными.

Как писало РБК-Украина, 19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол о результатах выборов на 87-м округе и снова признал Вирастюка победителем. Но его конкурент Александр Шевченко снова обжаловал протокол в Верховном суде.

В конце мая Верховный суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности, отменил протокол ЦИК от 19 мая. Однако Центризбирком подал апелляцию на решение Верховного суда и выиграл ее. В июне Большая палата Верховного суда признала Вирастюка победителем выборов.

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