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На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента

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Варшава, Вторник 15 июня 2021 15:45
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Анастасия Рокитна

На Польшу совершили "беспрецедентную" кибератаку. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созывает закрытое заседание парламента.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Официальный представитель правительства республики Петр Мюллер заявил, что атака носит широкий характер.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - отметил Мюллер.

Отметим, ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров. Были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге.

В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение российские хакеры, так как информация была опубликована в российской социальной сети Telegram.

Напомним, США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки.

Ранее в США из-за российской кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива.

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На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
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