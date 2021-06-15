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Минюст обжалует вердикт НАПК о незаконном назначении Витренко

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Киев, Вторник 15 июня 2021 11:51
Минюст обжалует вердикт НАПК о незаконном назначении Витренко Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министерство юстиции Украины обжалует предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое признало, что Юрия Витренко незаконно назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Для этого Минюст обратится в суд.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба министерства в Facebook.

По его словам, позиция НАПК не может оставаться без внимания и игнорироваться. Но в то же время, как отмечает Малюська, предписание, которое требует отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р о назначении Витренко, не содержит ответы на несколько вопросов:

  • какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено
  • зачем отменять пункт 9 полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета
  • распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции на Витренко с учетом того, что он выполнял обязанности министра менее одного года
  • на момент назначения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК, но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабинета министров нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"?

"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - отметил Малюська.

Напомним, Витренко официально возглавил "Нафтогаз" в конце апреля и его назначение сопровождалось скандальным решением Кабинета министров временно отстранить наблюдательный совет для принятия кадрового решения.

Западные СМИ писали, что якобы из-за этого удара по корпоративной реформе президент США Джо Байден передумал встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита с лидером РФ Владимиром Путиным.

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