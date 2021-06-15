Минюст обжалует вердикт НАПК о незаконном назначении Витренко

Министерство юстиции Украины обжалует предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое признало, что Юрия Витренко незаконно назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины". Для этого Минюст обратится в суд.

По его словам, позиция НАПК не может оставаться без внимания и игнорироваться. Но в то же время, как отмечает Малюська, предписание, которое требует отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р о назначении Витренко, не содержит ответы на несколько вопросов:

какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено

зачем отменять пункт 9 полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета

распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции на Витренко с учетом того, что он выполнял обязанности министра менее одного года

на момент назначения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК, но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабинета министров нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"?

"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - отметил Малюська.