ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Новина українською →
Будапешт, Вторник 15 июня 2021 21:22
Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы Фото: Криштиану Роналду (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 11 голов в финальных стадиях чемпионатов Европы. И стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В матче первого тура Евро-2020 против Венгрии забил два гола. Сначала он отличился с пенальти и забил свой 10-й гол. Уже после него он обошел по количеству голов в рамках чемпионатов Европы знаменитого Мишеля Платини, который забил 9 голов и сделал это на одном Евро в 1982 году.

В добавленное время Криштиану оформил дубль и забил свой 11-й гол на Евро. В этот раз с игры.

Кроме этого достижения, Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы (с 2004 года). Также он стал первым, кто забивал на пяти подряд Евро.

На счету Криштиану 106 голов за сборную Португалии и он является ее лучшим бомбардиром в истории.

Напомним, Португалия победила Венгрию на заполненном полностью стадионе в Будапеште. Гости забили трижды в концовке встречи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Роналду Евро-2020
NEWS
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью