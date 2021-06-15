Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил 11 голов в финальных стадиях чемпионатов Европы. И стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

В матче первого тура Евро-2020 против Венгрии забил два гола. Сначала он отличился с пенальти и забил свой 10-й гол. Уже после него он обошел по количеству голов в рамках чемпионатов Европы знаменитого Мишеля Платини, который забил 9 голов и сделал это на одном Евро в 1982 году.

В добавленное время Криштиану оформил дубль и забил свой 11-й гол на Евро. В этот раз с игры.

Кроме этого достижения, Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы (с 2004 года). Также он стал первым, кто забивал на пяти подряд Евро.

На счету Криштиану 106 голов за сборную Португалии и он является ее лучшим бомбардиром в истории.