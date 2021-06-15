ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Самолет Wizz Air из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку

Новина українською →
Катовице, Вторник 15 июня 2021 16:45
Самолет Wizz Air из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку Фото: самолет Wizz Air (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом пишет польское издание RMF.

Сообщается, что пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице, поскольку для безопасной посадки необходимо снизить массу.

"Эта модель самолета не может сливать топливо, поэтому оно было выработано во время полета возле нашего аэропорта", - отметил представитель аэропорта Катовице Петр Адамчик.

Посадка производилась при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости в их вмешательстве не было.

Напомним, ранее в международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Тбилиси - Киев, который проверили на наличие бомбы после сообщения о минировании. Звонок оказался ложным.

До этого в Одессе совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины, который следовал по маршруту Стамбул - Борисполь. Техническая неисправность возникла в небе над Черным морем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Wizz Air Запорожье Польша Самолет
NEWS
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью