ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НАПК рассказали, сколько распорядители избирательных фондов вернули в госбюджет

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 14:54
В НАПК рассказали, сколько распорядители избирательных фондов вернули в госбюджет
Фото: Наталия Корчак (kmu.gov.ua)

В НАПК подчеркнули, что отдельные распорядители фондов не возвращают вклады

В государственный бюджет поступило более 1,7 миллиона гривен от возврата вкладов распорядителями избирательных фондов кандидатов на выборах 2019. Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак во время брифинга по анализу промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента, передает корреспондент РБК-Украина.

Член НАПК обратила внимание на то, что распорядители избирательных фондов несут ответственность за получение взноса.

"Не все были знакомы с тем, что, если существует ограничение на получение вклада - такой вклад возвращается в государственный бюджет... Закон "О выборах президента" перекладывает обязанность распорядителя избирательного фонда, если он узнал, что средства были получены с налоговым долгом, он обязан перечислить средства в бюджет. Это единственное ограничение, которое было", - добавила она.

Корчак отметила, что из-за возникновения налогового долга во время предоставления промежуточных отчетов кандидатов распорядителей избирательных фондов вызвали в НАПК.

"Почти все получили сообщение о наличии налогового долга. В настоящее время существует процедура возврата соответствующих средств в государственный бюджет. На сегодня я могу озвучить реальную цифру, когда произошло реальное пополнение государственного бюджета. Это 1 миллион 737 тысяч гривен", - добавила она.

Член НАПК также подчеркнула, что отдельные распорядители фондов не возвращают вклады.

"Работа для нацагентства уже начинается. Реальным свидетельством этого является то, что в отношении двух распорядителей избирательных фондов, претендующих занять пост президента Украины - распорядители господина Гриценко и Зеленского уже получили соответствующие уведомления о том, что они не возвращают вклады. Материалы о том, что они игнорируют возврат вклада, уже направлены в Национальную полицию", - сообщила Корчак.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перед выборами 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, выявив нарушения в 17 отчетах.

Как писало РБК-Украина, в Нацполицию передали материалы по поводу возможных признаков уголовного правонарушения в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

НАПК выявило нарушения в избирательном фонде Зеленского В 17 финотчетах кандидатов в президенты выявлены нарушения
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко кандидатыНАПКГосбюджет
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь