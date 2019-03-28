У НАЗК розповіли, скільки розпорядники виборчих фондів повернули до держбюджету

Фото: Наталія Корчак (kmu.gov.ua)

У НАЗК підкреслили, що окремі розпорядники фондів не повертають внески

До державного бюджету надійшло понад 1,7 мільйона гривень від повернення внесків розпорядниками виборчих фондів кандидатів на виборах 2019. Про це повідомила член НАЗК Наталія Корчак під час брифінгу щодо аналізу проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента, передає кореспондент РБК-Україна.

Член НАЗК звернула увагу на те, що розпорядники виборчих фондів несуть відповідальність за отримання внеску.

"Не всі були ознайомлені з тим, що, якщо існує обмеження щодо отримання внеску - такий внесок повертається до державного бюджету… Закон "Про вибори президента" перекладає обов’язок на розпорядника виборчого фонду: якщо він взнав, що кошти були отримані з податковим боргом, він зобов’язаний перерахувати кошти до бюджету. Це єдине обмеження, яке було", - додала вона.

Корчак наголосила, що через виникнення податкового боргу під час надання проміжних звітів кандидатів розпорядників виборчих фондів викликали до НАЗК.

"Майже всі отримали повідомлення про наявність податкового боргу. На сьогодні існує процедура повернення відповідних коштів до державного бюджету. Станом на сьогодні я можу озвучити реальну цифру, коли відбулось реальне поповнення державного бюджету. Це 1 мільйон 737 тисяч гривень", - додала вона.

Член НАЗК також наголосила, що окремі розпорядники фондів не повертають внески.

"Робота для нацагентства вже розпочинається. Реальним свідченням цього є те, що стосовно двох розпорядників виборчих фондів, які претендують зайняти посаду президента України - розпорядники пана Гриценка та Зеленського вже отримали відповідні повідомлення про те, що вони не повертають внески. Матерiали про те, що вони ігнорують повернення внеску, вже надіслані до Національної поліції", - повідомила Корчак.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перед виборами 2019 завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, виявивши порушення у 17 звітах.

Як писало РБК-Україна, в Нацполіцію передали матеріали з приводу можливих ознак кримінального правопорушення щодо розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост президента України Володимира Зеленського.