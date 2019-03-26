НАПК выявило нарушения в избирательном фонде Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина

Выявлены нарушения в осуществлении взносов от физлиц избирательного фонда на сумму 3,8 млн гривен

В Национальную полицию передали материалы относительно возможных признаков уголовного правонарушения в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает представитель НАПК Наталья Корчак в Facebook.

Корчак отметила, что были выявлены нарушения в осуществлении добровольных взносов от физлиц избирательного фонда на общую сумму 3,8 млн гривен.

"Реагируя на требование НАПК, распорядитель в Госбюджет вернул только 90 632,00 гривен. НАПК повторно сообщило распорядителю о предоставлении взносов с нарушениями, и о том, что это средства, от которых распорядитель счета обязан отказаться (часть 8 статья 43 ЗУ "О выборах президента Украины")", - говорится в сообщении.

Корчак указывает, что распорядитель отказался от получения письма НАПК о поступлении взносов с нарушениями.

Напомним, Комитет избирателей Украины сообщал, что 44 кандидаты на пост главы государства на выборах президента Украины официально потратили 1 миллиард 273 миллиона гривен. В частности, Владимир Зеленский потратил 64 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК выявило недостатки в декларациях в почти всех кандидатов в президенты Украины 2019.