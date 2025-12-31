Напередодні Нового року переговори щодо України вступили у критичну фазу, - Вітакер

Росія намагається зірвати мирні переговори

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори у Флориді, під час яких обговорили деталі мирного плану щодо завершення війни.

Після зустрічі обидва лідери зробили заяви про її результати. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, зазначивши, що остаточних рішень поки не ухвалено, однак сторони наблизилися до домовленостей.

Він також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США та контактуватиме з російською стороною.

Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки з боку США - на 100%.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп готовий затвердити ці гарантії через Конгрес США.

Вже 29 грудня Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна та пригрозила "ударом у відповідь".

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не виходитиме з переговорного процесу щодо припинення війни, однак вестиме перемовини насамперед зі США та попередив про посилення "переговорної позиції" Росії.

У МЗС України назвали заяви РФ про нібито атаку дронів на резиденцію Путіна на Валдаї примітивною вигадкою, яка є лише приводом для відмови Росії від мирних зусиль.

Зеленський також наголосив, що інформація про удари по валдайській резиденції - це фейк, який вигадали росіяни, щоб зірвати успішні переговори про завершення війни.