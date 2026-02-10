ua en ru
Чи може Росія напасти на НАТО у 2026 або 2027 році: дані естонської розвідки

Таллінн, Вівторок 10 лютого 2026 17:43
Чи може Росія напасти на НАТО у 2026 або 2027 році: дані естонської розвідки Ілюстративне фото: Росія може збільшити кількість військових на кордоні з НАТО (facebook.com/mod mil uk)
Автор: Іван Носальський

Росія не здатна почати атаку на НАТО в поточному або наступному році, проте планує істотно наростити військову присутність уздовж східного флангу Північноатлантичного союзу.

Про це заявив глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Плани РФ щодо кордонів НАТО

За даними розвідки Естонії, російський план передбачає створення нових військових підрозділів і збільшення чисельності сил біля кордонів НАТО у два-три рази порівняно з довоєнним рівнем.

Однак реалізація цих планів значною мірою залежатиме від результатів переговорів між Москвою, Вашингтоном і Києвом щодо припинення бойових дій.

Росін пояснив: Росії доведеться утримувати "значну частину" своїх військ на окупованих територіях і на власній території, щоб запобігти можливим діям з боку України.

Стратегія Путіна і переговори

Глава естонської розвідки наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти вторгнення в Україну, яке триває майже чотири роки. Російський диктатор вважає, що зможе "перехитрити" США під час переговорів про завершення війни.

За словами Росіна, російські офіційні особи наразі продовжують тягнути час на переговорах із Вашингтоном і не ведуть жодних змістовних обговорень реальної співпраці зі США.

Водночас Кремль стурбований тим, що Європа переозброюється і за кілька років зможе проводити військові дії проти Росії.

Російська загроза для НАТО

Нагадаємо, раніше єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що Росія може бути готова перевірити оборону НАТО на міцність протягом наступних двох-чотирьох років (до 2030 року).

За його словами, однією з найімовірніших цілей нової агресії Кремля можуть стати країни Балтії.

Раніше про російську загрозу для країн НАТО вже неодноразово попереджали європейські чиновники.

