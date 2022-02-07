Намерена ли РФ атаковать балтийские страны со стороны Беларуси: в НАТО оценили риски

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил, намерена ли Россия, которая концентрирует свои силы в Беларуси, атаковать балтийские страны с ее стороны. По его словам, Альянс пока не видит таких признаков.

"Если мы посмотрим на концентрацию российских сил в Беларуси, то мы должны рассмотреть в военном отношении, является ли это сейчас угрозой для стран Балтии, точнее для Литвы. Но, конечно, надо оценивать и то, есть ли намерение или есть признаки того, что россияне или белорусы намерены навредить...Пока мы не видим этого намерения, мы не ожидаем, что Россия нападет на страну НАТО, напрямую, через Беларусь", - считает Бауэр.

По его словам, НАТО по-прежнему верит в решение напряженности между Западом и Россией дипломатическим путем.

"Мы по-прежнему считаем, что есть дипломатический выход, и мы его делаем: с одной стороны, стараемся продолжать дипломатические переговоры... С другой стороны, мы пересматриваем нашу готовность к тому, чтобы Россия понимала, что если они прибегнут к каким-либо действиям против Альянса, это будет иметь серьезные последствия", - резюмировал Бауэр.