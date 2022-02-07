Чи має намір РФ атакувати балтійські країни з боку Білорусі: в НАТО оцінили ризики
Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер оцінив, чи має намір Росія, яка концентрує свої сили в Білорусі, атакувати балтійські країни з її боку. За його словами, Альянс поки не бачить таких ознак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання Maailm.
"Якщо ми подивимося на концентрацію російських сил у Білорусі, то ми маємо розглянути у військовому відношенні, чи це нині є загрозою для країн Балтії, точніше для Литви. Але, звичайно, треба оцінювати і те, чи є намір чи є ознаки того, що росіяни чи білоруси мають намір нашкодити...Поки ми не бачимо цього наміру, ми не очікуємо, що Росія нападе на країну НАТО, безпосередньо, через Білорусь", - вважає Бауер.
За його словами, НАТО як і раніше, вірить у вирішення напруженості між Заходом та Росією дипломатичним шляхом.
"Ми, як і раніше, вважаємо, що є дипломатичний вихід, і ми його робимо: з одного боку, намагаємося продовжувати дипломатичні переговори... З іншого боку, ми переглядаємо нашу готовність до того, щоб Росія розуміла, що якщо вони вдадуться до будь-яких дій проти Альянсу, це матиме серйозні наслідки", - резюмував Бауер.
Зазначимо, НАТО назвало перекидання військ РФ до Білорусі найбільшим з часів холодної війни.
Нагадаємо, що РФ та Білорусь проведуть військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого.
Додамо, раніше у США заявили, що перекидання Росією військових до Білорусі може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.
У самій Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок", а в Росії підкреслили, що не збираються ні на кого нападати.