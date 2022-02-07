Чи має намір РФ атакувати балтійські країни з боку Білорусі: в НАТО оцінили ризики

Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер оцінив, чи має намір Росія, яка концентрує свої сили в Білорусі, атакувати балтійські країни з її боку. За його словами, Альянс поки не бачить таких ознак.

"Якщо ми подивимося на концентрацію російських сил у Білорусі, то ми маємо розглянути у військовому відношенні, чи це нині є загрозою для країн Балтії, точніше для Литви. Але, звичайно, треба оцінювати і те, чи є намір чи є ознаки того, що росіяни чи білоруси мають намір нашкодити...Поки ми не бачимо цього наміру, ми не очікуємо, що Росія нападе на країну НАТО, безпосередньо, через Білорусь", - вважає Бауер.

За його словами, НАТО як і раніше, вірить у вирішення напруженості між Заходом та Росією дипломатичним шляхом.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що є дипломатичний вихід, і ми його робимо: з одного боку, намагаємося продовжувати дипломатичні переговори... З іншого боку, ми переглядаємо нашу готовність до того, щоб Росія розуміла, що якщо вони вдадуться до будь-яких дій проти Альянсу, це матиме серйозні наслідки", - резюмував Бауер.