Намагаються частково оточити: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Покровська

Трегубов нагадав, що Покровськ - це ключовий напрямок російського наступу на Донеччині. Ворог зосередив там найбільше сил, намагається влаштовувати наступи та штурми.

Нещодавно після провальних спроб "залетіти" у Покровськ силами диверсійно-розвідувальних груп росіяни сконцентрували зусилля на іншій ділянці. Зараз вони змогли трохи вклинитися між Костянтинівкою та Покровськом.

"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку - часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх", - сказав Трегубов.

При цьому загрози прямого штурму Покровська зараз немає, запевнив речник ОТУ "Хортиця". Російські генерали здатні зрозуміти, що в місті буде бійня, а вони втратять велику кількість піхоти та техніки. Тому росіяни намагаються обійти Покровськ.

"Зараз зайти в місто немає особливого сенсу, хіба що аби зробити складнішою ситуацію для українських БПЛАшників, при якій вони будуть змушені трішки відійти, а не займатись знищенням росіян", - зазначив він.

На жаль, росіяни вже добре вивчили, чим для них закінчуються спроби штурмувати міста в лоб. Попри зосереджені сили, вони не здатні повторювати "м'ясні штурми" зразка Маріуполя та Бахмута - сил не вистачить. Максимум, росіяни остаточно розтріпають свої підрозділи та резерви.

"Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", - резюмував Трегубов.