Платить максимальну ціну: Сирський назвав втрати РФ у спробі "літнього наступу"
Російські окупанти щодня втрачають на полі бою не менше тисячі одиниць живої сили вбитими та пораненими. Це ціна, яку росіяни платять за свій "літній наступ" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
За словами Сирського, він взяв участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання генерал доповів про ситуацію на фронті, в тому числі про найгарячіші напрямки - Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський.
"Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" РФ платить максимальну ціну - близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах", - повідомив він.
Сирський додав, що операції ЗСУ на території Росії тривають. Також, за його словами, під час Ставки обговорювалося питання посилення стійкості оборони, в тому числі безпілотники та дрони-перехоплювачі.
"Армія потребує більше БПЛА, щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу", - резюмував генерал.
Ситуація на фронті 25 липня
Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 24 липня, на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. За добу окупанти втратили орієнтовно 980 одиниць живої сили під час спроб штурмів.
Головком ЗСУ Сирський раніше заявив, що російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.
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