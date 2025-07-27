Крилаті ракети і солдати: Генштаб оновив втрати РФ на фронті

За минулу добу, з 26 на 27 липня, армія РФ втратила на фронті ще 920 російських солдатів та 11 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті 26 липня

Генштаб ЗСУ раніше опублікував зведення, повідомивши, що російські загарбники атакували Україну дронами, ракетами і КАБами.

Протягом доби найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку. Загалом було зафіксовано 122 бойових зіткнення.

За даними ISW, українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Окупанти просунулися в районі Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Аналітики також спрогнозували, що РФ готує більш масштабні удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і безпілотників.

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