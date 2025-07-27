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Крилаті ракети і солдати: Генштаб оновив втрати РФ на фронті

Неділя 27 липня 2025 07:19
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Крилаті ракети і солдати: Генштаб оновив втрати РФ на фронті Ілюстративне фото: ЗСУ знищили ще 920 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

За минулу добу, з 26 на 27 липня, армія РФ втратила на фронті ще 920 російських солдатів та 11 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 049 250 (+920 ) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 11 057 (+1) од;
  • бойових броньованих машин - 23 063 (+4) од;
  • артилерійських систем - 30 822 (+10) од;
  • РСЗВ - 1449 (+1) од;
  • засоби ППО - 1201 (+0) од;
  • літаків - 421 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 158 (+199) од;
  • крилатих ракет - 3546 (+11) од;
  • кораблів/катерів - 28 од;
  • підводних човнів - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 493 (+122) од;
  • спеціальної техніки - 3935 (+0) од.

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Ситуація на фронті 26 липня

Генштаб ЗСУ раніше опублікував зведення, повідомивши, що російські загарбники атакували Україну дронами, ракетами і КАБами.

Протягом доби найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку. Загалом було зафіксовано 122 бойових зіткнення.

За даними ISW, українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Окупанти просунулися в районі Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.

Аналітики також спрогнозували, що РФ готує більш масштабні удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і безпілотників.

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