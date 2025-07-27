Крилаті ракети і солдати: Генштаб оновив втрати РФ на фронті
За минулу добу, з 26 на 27 липня, армія РФ втратила на фронті ще 920 російських солдатів та 11 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 049 250 (+920 ) осіб поранені/ліквідовані;
- танків - 11 057 (+1) од;
- бойових броньованих машин - 23 063 (+4) од;
- артилерійських систем - 30 822 (+10) од;
- РСЗВ - 1449 (+1) од;
- засоби ППО - 1201 (+0) од;
- літаків - 421 од;
- гелікоптерів - 340 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 158 (+199) од;
- крилатих ракет - 3546 (+11) од;
- кораблів/катерів - 28 од;
- підводних човнів - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 56 493 (+122) од;
- спеціальної техніки - 3935 (+0) од.
Ситуація на фронті 26 липня
Генштаб ЗСУ раніше опублікував зведення, повідомивши, що російські загарбники атакували Україну дронами, ракетами і КАБами.
Протягом доби найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку. Загалом було зафіксовано 122 бойових зіткнення.
За даними ISW, українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Окупанти просунулися в районі Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки.
Аналітики також спрогнозували, що РФ готує більш масштабні удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва в РФ ракет і безпілотників.
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