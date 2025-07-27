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ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Неділя 27 липня 2025 08:45
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ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення. Російські війська продовжують активні бойові дії на низці напрямків, застосовуючи авіацію, ракети та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом за добу ворог здійснив понад 5 700 обстрілів.

Авіаудари та обстріли

За уточненими даними, противник завдав:

  • 2 ракетні та 62 авіаудари,
  • випустив 28 ракет і скинув 124 керовані авіабомби,
  • застосував 3 927 дронів-камікадзе,
  • здійснив 5 754 обстріли, з них 51 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари зафіксовано по районах населених пунктів Білогір’я, Оріхів, Щербаки (Запорізька область), а також Одрадокам’янка (Херсонська область).

Робота Сил оборони

Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили один артилерійський засіб та один склад боєприпасів противника.

Ситуація по напрямках

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Відбито 9 атак ворога. Було завдано 8 авіаударів (17 КАБів) і здійснено 337 обстрілів, зокрема 10 - із РСЗВ.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Південно-Слобожанський напрямок. 4 ворожі штурми - поблизу Стариці, Красного Першого і Вовчанська.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Куп’янський напрямок. 6 атак ворога в районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Лиманський напрямок. Зафіксовано 16 атак. Противник намагався прорвати оборону біля Нового Миру, Зеленого Гаю, Греківки, Шандриголового, Колодязів, Карпівки, Торського.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Сіверський напрямок. Дві ворожі спроби прориву в районі Григорівки.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Краматорський напрямок. Дві безуспішні атаки - в напрямку Предтечиного та Білої Гори.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Торецький напрямок. Три ворожі атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Покровський напрямок. Найбільш інтенсивна ситуація - 63 атаки ворога. Бої тривають у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьке, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка, Новопідгороднє.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Новопавлівський напрямок. 12 атак біля Темирівки, Толстого, Новохатського, Мирного, Зеленого Гаю, Маліївки, Воскресенки.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Гуляйпільський напрямок. Наступальних дій не зафіксовано.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Оріхівський напрямок. Відбито одну атаку біля Кам’янського.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Придніпровський напрямок. 10 атак на позиції Сил оборони.

ЗСУ відбивають штурми ворога на сході: Генштаб оновив карту бойових дій

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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