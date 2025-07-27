Пытаются частично окружить: в ВСУ рассказали о ситуации возле Покровска

Трегубов напомнил, что Покровск - это ключевое направление российского наступления в Донецкой области. Враг сосредоточил там больше всего сил, пытается устраивать наступления и штурмы.

Недавно после провальных попыток "залететь" в Покровск силами диверсионно-разведывательных групп россияне сконцентрировали усилия на другом участке. Сейчас они смогли немного вклиниться между Константиновкой и Покровском.

"На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны - частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, тогда как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отбросить их", - сказал Трегубов.

При этом угрозы прямого штурма Покровска сейчас нет, заверил спикер ОТГ "Хортица". Российские генералы способны понять, что в городе будет бойня, а они потеряют большое количество пехоты и техники. Поэтому россияне пытаются обойти Покровск.

"Сейчас зайти в город нет особого смысла, разве что чтобы сделать более сложной ситуацию для украинских БПЛАшников, при которой они будут вынуждены немного отойти, а не заниматься уничтожением россиян", - отметил он.

К сожалению, россияне уже хорошо изучили, чем для них заканчиваются попытки штурмовать города в лоб. Несмотря на сосредоточенные силы, они не способны повторять "мясные штурмы" образца Мариуполя и Бахмута - сил не хватит. Максимум, россияне окончательно растреплют свои подразделения и резервы.

"Просто окончательно растратят. Поэтому они пытаются взять город в частичный охват", - резюмировал Трегубов.