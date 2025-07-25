Просто зайти не вийде: Зеленський розповів, як Росія "отримує по шапці" під Покровськом

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна .

"Вони (росіяни, - ред.) не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І “русским” дуже важко - це для нас добре. І “русские” не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація", - пояснив президент.

Він зауважив, що все це призводить до того, що більше ризиків є в України. Зеленський відзначив, що російські військові дійсно пробують зробити прорив, однак досі серйозних зрушень в них немає.

"Вони розуміють, що отримають по шапці. І тому вони роблять більш військово-інформаційні операції. Як ситуація з Покровськом", - зазначив президент.

Ситуація на Покровському напрямку

Як пояснив Зеленський, він спілкувався з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським щодо цього напрямку. Той повідомив, що за останній час російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути сюди 5-7 разів.

"Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", - пояснив президент.

Ситуація на Сумському напрямку

"Що стосується Сумського напрямку. У нас там набагато краща ситуація, ніж була. За цей місяць-півтора, я думаю, там є нормальні кроки", - наголосив глава України.

За його даними, всюди є тиск росіян.. Зокрема це Покровський, Харківський та Куп'янський напрямки.

"Наші хлопці стоять. Молодці", - відзначив Зеленський.

Росіяни хочуть окупувати Дніпропетровську область

"Для них умовний успіх - це Дніпровська область. Тому що вони з цього можуть робити інформаційні перемоги", - наголосив президент.

Як розповів Зеленський, наразі там така сама ситуація, як у Покровську.

"Вони заходять - там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все що можна", - зазначив він.

Зеленський підсумував, що наразі окупанти як і раніше зацікавлені Сумським напрямком, так само як і Покровський напрямок, а Дніпровську область вони дуже прагнуть контролювати.