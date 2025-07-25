Просто зайти не вийде: Зеленський розповів, як Росія "отримує по шапці" під Покровськом
Російські війська продовжують зазнавати невдач на фронті. Окупантам не вдається прорвати оборону ЗСУ на ключових напрямках.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.
"Вони (росіяни, - ред.) не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І “русским” дуже важко - це для нас добре. І “русские” не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація", - пояснив президент.
Він зауважив, що все це призводить до того, що більше ризиків є в України. Зеленський відзначив, що російські військові дійсно пробують зробити прорив, однак досі серйозних зрушень в них немає.
"Вони розуміють, що отримають по шапці. І тому вони роблять більш військово-інформаційні операції. Як ситуація з Покровськом", - зазначив президент.
Ситуація на Покровському напрямку
Як пояснив Зеленський, він спілкувався з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським щодо цього напрямку. Той повідомив, що за останній час російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути сюди 5-7 разів.
"Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", - пояснив президент.
Ситуація на Сумському напрямку
"Що стосується Сумського напрямку. У нас там набагато краща ситуація, ніж була. За цей місяць-півтора, я думаю, там є нормальні кроки", - наголосив глава України.
За його даними, всюди є тиск росіян.. Зокрема це Покровський, Харківський та Куп'янський напрямки.
"Наші хлопці стоять. Молодці", - відзначив Зеленський.
Росіяни хочуть окупувати Дніпропетровську область
"Для них умовний успіх - це Дніпровська область. Тому що вони з цього можуть робити інформаційні перемоги", - наголосив президент.
Як розповів Зеленський, наразі там така сама ситуація, як у Покровську.
"Вони заходять - там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все що можна", - зазначив він.
Зеленський підсумував, що наразі окупанти як і раніше зацікавлені Сумським напрямком, так само як і Покровський напрямок, а Дніпровську область вони дуже прагнуть контролювати.
Втрати армії РФ
Зазначимо, що втрати армії РФ з початку повномасштабної війни перевищують 1 млн осіб.
За минулу добу втрати російських терористів склали 980 солдатів. Також Сили оборони знешкодили:
- три танки;
- п’ять бойових броньованих машин;
- 31 артилерійську систему;
- два засоби протиповітряної оборони (ППО).
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