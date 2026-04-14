"Нам треба мобілізуватися". Лукашенко сіє паніку серед своїх чиновників

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вимагає від своїх чиновників мобілізуватися, щоб "пережити ці складні часи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".
"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити ці складні часи. До того ж незрозумілі часи. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Ось працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити", - заявив Лукашенко.
Білоруський диктатор додав, що ніхто не знає, що буде далі і "що витворять сильні світу цього".
Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко видав абсурдну заяву про війну. Зокрема, він повідомив про підготовку його країни до війни, проте водночас наголосив, що "категорично проти" неї.
Зазначимо, у березні спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з Олександром Лукашенком. Вони обговорили можливий візит диктатора до Сполучених Штатів.
Крім того, Коул за підсумками переговорів у Білорусі сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.
Пізніше Дональд Трамп анонсував зустріч з Олександром Лукашенком у рамках засідання Ради миру.
РБК-Україна також писало, що нещодавно Олександр Лукашенко відвідав КНДР з офіційним візитом, під час якого провів переговори з лідером країни Кім Чен Ином.
Сторони обговорили подальший розвиток політичного, економічного та військового співробітництва, а також питання зміцнення двосторонніх відносин.